Gli hotel di Misano sono al completo in vista dell’Emilia-Romagna Round di Superbike. La gara si svolge al Misano World Circuit, attirando numerosi appassionati e partecipanti. Tutte le strutture ricettive della zona sono state prenotate, lasciando pochi posti disponibili. L’evento, che si terrà nelle prossime ore, coinvolge piloti e team da diverse nazioni. La presenza di pubblico si prevede numerosa, con una forte affluenza di visitatori e appassionati di moto.

Dal dominio in pista al sold out negli hotel. Al Misano World Circuit sta per arrivare il circus della Superbike con l’ Emilia-Romagna Round. La località si appresta a festeggiare un sold out nel fine settimana che fa il paio con il vento da record che ha portato Nicolò Bulega nel campionato del mondo della Superbike. Con la sua Ducati ufficiale il pilota di San Clemente ha inanellato una serie impressionante di vittorie non lasciando mai il gradino più alto del podio agli avversari. Una annata record che lo vede a una sola vittoria di distanza dal campione turco che ha vinto il campionato Superbike lo scorso anno, Toprak Razgatlioglu, e a poche vittorie da quanto ha fatto qualche anno prima Alvaro Bautista, sempre su Ducati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Superbike, Misano si scalda con il tutto esaurito negli alberghi

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