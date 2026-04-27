La prima stagione teatrale di Pioltello si è conclusa con il tutto esaurito e un’ovazione finale. La serata ha confermato l’interesse del pubblico per gli spettacoli proposti, che hanno riscosso grande successo. Con questa prima esperienza, il teatro locale ha fatto il suo debutto nel panorama culturale della zona. I numeri raggiunti dimostrano un sostegno forte da parte della comunità e un entusiasmo diffuso.

Si chiude con il tutto esaurito e un’ovazione finale la prima stagione teatrale di Pioltello, che debutta così nel panorama culturale locale con numeri da record e un entusiasmo che lascia poco spazio ai dubbi: il teatro, qui, era atteso. E ora è realtà. A mettere il sigillo su questa avventura è stato Enrico Bertolino, protagonista di una serata sold out da mesi, con richieste rimaste inevase e una platea gremita in ogni ordine di posto. Uno spettacolo capace di mescolare ironia tagliente e riflessione, accompagnato da applausi continui e da un clima di partecipazione che ha coinvolto pubblico e istituzioni. Non a caso, tra i più applauditi anche la sindaca Ivonne Cosciotti, che fin dall’inizio ha sostenuto con convinzione l’idea di portare in città un’offerta teatrale di qualità, accessibile e inclusiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il debutto teatrale di Pioltello. Tutto esaurito e ovazione finale: "Al lavoro per l’anno prossimo"

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