A Milano, un giovane di 22 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver ferito con venti coltellate un uomo di 55 anni fuori da un bar a San Siro. L’autore del gesto ha dichiarato di averlo fatto per divertimento e di voler ripetere l’azione una volta uscito di prigione. L’uomo ferito è stato soccorso e ricoverato in ospedale; le sue condizioni non sono state rese note.

Il ventiduenne Lamin Saidilly è stato arrestato a Milano con l’accusa di tentato omicidio dopo aver colpito con venti coltellate un passante di 55 anni all’esterno di un bar a San Siro. Il giovane ha scioccato gli investigatori dichiarando di essersi divertito e di voler ripetere l’azione non appena sarà scarcerato. Intanto, la Procura indaga su un simile precedente avvenuto in Inghilterra e valuta la salute mentale dell’indagato. L'aggressione nel quartiere San Siro a Milano Lo shock per le parole di Lamin Saidilly dopo l'arresto La disperazione del padre L’aggressione nel quartiere San Siro a Milano Sono sconvolti gli abitanti del quartiere San Siro di Milano, dove il ventiduenne Lamin Saidilly ha accoltellato un passante di 55 anni scelto a caso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Passante accoltellato a Milano, Lamin Saidilly sconvolge tutti: "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio"

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A MILANO BIZZARRO ACCOLTELLAMENTO SENZA MOTIVO

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Lamin Saidilly, parla l’accoltellatore di via Capecelatro a Milano: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»Lamin Saidilly, 22 anni, ha dichiarato alle forze dell’ordine di aver trovato divertente l’episodio e di ripetere l’azione non appena sarà libero.

Temi più discussi: Milano, chi è Lamin Saidilly: l'aggressore 22enne che ha accoltellato un passante; Chi è Lamin Saidilly, l’uomo che ha accoltellato un passante di fronte un bar a Milano; Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato un passante alle spalle a Milano: i foglietti motivazionali nel portafoglio e il passato in Inghilterra; Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato un uomo senza motivo a Milano: era in città da 7 giorni.

Chi è Lamin Saidilly, l’uomo che ha accoltellato un passante di fronte un bar a Milano x.com

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