Mi sono divertito appena esco lo rifaccio | parla Lamin Saidilly il 22enne che ha accoltellato uno sconosciuto a Milano

Da ilgiornale.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pubblico ministero ha definito il fatto un tentato omicidio e ha chiesto la convalida dell’arresto di un 22enne fermato dopo aver accoltellato una persona in un bar di Milano. Il giovane ha ammesso di essersi divertito e di voler ripetere l’azione appena possibile. La polizia ha sequestrato l’arma usata e ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione. La procura ha trasmesso la documentazione al giudice per le indagini preliminari.

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Per il pubblico ministero Elio Ramondini non ci sono dubbi: si è trattato di un tentato omicidio. È con questa accusa che è stata trasmessa al giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida dell'arresto di Lamin Saidilly, il 22enne fermato dopo aver accoltellato uno sconosciuto all'interno di un bar di Milano. A rendere ancora più inquietante la vicenda sono le frasi che, secondo quanto riferito dagli investigatori, il giovane avrebbe pronunciato dopo il fermo: " Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio ". Secondo quanto riportato nel capo d'imputazione, il 22enne avrebbe agito "con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase ", sorprendendo la vittima alle spalle mentre stava facendo colazione con il padre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Aggredisce uno sconosciuto con 20 coltellate: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

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