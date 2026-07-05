Sono iniziati a Cesano i lavori di riqualificazione e potenziamento degli impianti del polo sportivo di via Martinelli, situato vicino al confine con Ceriano Laghetto. Le operazioni prevedono interventi di ristrutturazione e miglioramento delle strutture esistenti. Il cantiere ha preso il via questa settimana, coinvolgendo diverse squadre di operai e tecnici specializzati. La durata prevista dei lavori non è stata comunicata.

Sono iniziati a Cesano i lavori di riqualificazione e potenziamento degli impianti del polo sportivo di via Martinelli, vicino al confine con Ceriano Laghetto. Si tratta di un intervento reso possibile grazie alla sinergia tra il Comune e le due storiche aziende Basf e Bracco. Il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessora allo Sport, Rosanna Arnaboldi, hanno effettuato un sopralluogo nell’area insieme ai rappresentanti delle aziende e ai responsabili di Target Sport, nuova società affidataria dell’impianto e responsabile dell’intervento. Il progetto consentirà di ampliare l’offerta sportiva cittadina. Attualmente i lavori sono concentrati sull’edificio che ospita gli spogliatoi e la segreteria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parte il cantiere, l’impianto sportivo cambia look

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