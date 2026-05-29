Il Consiglio della Seconda Municipalità ha approvato la trasformazione di un parcheggio in un’area sportiva polifunzionale in piazzetta Masaniello a Napoli. La riqualificazione prevede la riconversione dello spazio, che prima fungeva da parcheggio, in un’area dedicata ad attività sportive e ricreative. L’intervento riguarda l’intera piazzetta e si sta avviando con il via libera ufficiale.

Tempo di lettura: 2 minuti Da parcheggio ad area sportiva polifunzionale: con il via libera del Consiglio della Seconda Municipalità si avvia l’opera di riconversione e riqualificazione di piazzetta Masaniello. L’intervento prende le mosse dall’Accordo tra il Comune di Napoli, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e la Sport e Salute spa e sarà realizzato grazie alle risorse stanziate dal fondo “Sport e Periferie”. Il Consiglio della Municipalità ha approvato la proposta di riqualificazione urbana avanzata dalla Giunta municipale, dando così il via ai lavori che non solo consegneranno alla comunità un impianto sportivo all’aperto, ma riqualificheranno anche uno spazio che versa in condizioni di degrado. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un impianto sportivo in piazzetta Masaniello a Napoli

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