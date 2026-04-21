Nella giornata di oggi è stato aperto ufficialmente il nuovo impianto sportivo polivalente situato vicino al centro storico di Monteleone di Fermo. La struttura comprende campi per diverse discipline e sarà utilizzata sia per eventi locali che per attività scolastiche. L'inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e alcuni cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura.

, realizzato in prossimità del centro storico di Monteleone di Fermo. Nel piccolo borgo dell’entroterra Fermano esiste già da tempo un impianto sportivo all’aperto riqualificato qualche anno fa, ubicato in via Guglielmo Marconi, a pochi metri di distanza dall’ostello del paese, struttura polifunzionale dedicata ai praticanti di vari sport. L’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Fabiani, qualche tempo fa aveva partecipato ad un bando regionale dedicato alle strutture sportive, riuscendo a ottenere un finanziamento complessivo di oltre 100.000 euro. Risorse che sono servite a realizzare una nuova struttura praticamente di fianco all’impianto sportivo già esistente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ stato inaugurato il nuovo impianto sportivo polivalente

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