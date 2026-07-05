Un uomo di 55 anni è stato accoltellato ieri mattina in via Alfonso Capecelatro, zona San Siro a Milano. L'aggressore, un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, ha colpito la vittima senza motivo. La vittima, ora in prognosi riservata, si trova in condizioni stabili ed è sedata. L’episodio si è verificato fuori da un bar.

AGI – È in condizioni stabili ed è ancora sedato Gerardo P., l'uomo di 55 anni accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamin Saidilly, fuori da un bar in via Alfonso Capecelatro, in zona San Siro a Milano. I medici dell' ospedale Niguarda non hanno ancora sciolto la prognosi che resta al momento riservata. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti vibrati con una lama di 7,5 centimetri che hanno causato lesioni interne. L’aggressore nato a Conegliano Veneto ( Treviso ) 22 anni fa sarà interrogato domani mattina dal gip Luigi Iannelli nel carcere di San Vittore. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Parole shock dell'accoltellatore di Milano. Vittima è in prognosi riservata

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