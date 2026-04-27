Cade dal terzo piano dell' Istituto Melloni studentessa 17enne grave al Maggiore | è in prognosi riservata

Lunedì 27 aprile, poco prima delle 11, si è verificato un incidente all’interno dell’Istituto Macedonio Melloni a Parma. Una studentessa di 17 anni è caduta dal terzo piano dell’edificio e si trova ora in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto esame, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La scuola è stata immediatamente coinvolta e sono in corso verifiche sulle circostanze.