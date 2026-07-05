Un gruppo di persone si è radunato nel parco Turro di Milano in un venerdì di giugno. Il parco è stato trasformato in una moschea a cielo aperto, attirando l'attenzione e suscitando reazioni. La Lega ha espresso forte dissenso riguardo a questa situazione, criticando l'uso del luogo pubblico per attività religiose. Non sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine o altri provvedimenti ufficiali. La situazione si è verificata senza incidenti o scontri nelle ore successive.

Un gruppo di persone riunite al parco Turro di Milano (foto) in un venerdì di giugno. Tutto normale, se non fosse che ormai quel parco è diventato una sorta di moschea a cielo aperto. Tappeti srotolati e canti a squarciagola, mentre dietro c'è la vita dei cittadini che prosegue. È da qualche settimana infatti che quella zona è stata scelta dagli uomini del Milan Muslim Center per la preghiera del venerdì. Tra lo sconforto di alcuni inquilini e il benestare di altri, a denunciare la situazione è la vicesegretaria della Lega, europarlamentare e consigliere comunale Silvia Sardone: "Fanno parte di un'associazione che per 12 anni ha pregato fuori da ogni regola in un sottoscala dentro un condominio nella vicina via Cavalcanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parco trasformato in moschea, l'ira della Lega

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