Striscioni No Moschea della Lega rimossi dagli autobus a Venezia e Mestre Il presidente della Comunità Islamica | Messaggi discriminatori – L’Intervista

Recentemente sono stati rimossi gli striscioni con la scritta “No Moschea” affissi sugli autobus dell’azienda di trasporti pubblici che collegano Venezia e Mestre. La decisione è arrivata dopo che alcuni rappresentanti della comunità islamica hanno definito i messaggi come discriminatori. La rimozione ha riguardato sia gli autobus delle linee ACTV-AVM che quelli di VELA, coinvolgendo il servizio di trasporto nel territorio comunale.

È di pochi giorni fa la notizia della rimozione degli striscioni della Lega dagli autobus ACTV-AVM e VELA che servono il Comune di Venezia e Mestre. Gli striscioni erano entrati al centro di aspre polemiche a causa del loro testo: «No moschea, Vota Lega». Erano stati affissi durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative in Veneto previste il 24 e il 25 maggio e, dopo le proteste dei rappresentanti della comunità islamica di Venezia e dell’UCOII (Unione delle Comunità Islamiche d’Italia), sono stati rimossi. Merito anche, più in generale, «di tutti i cittadini e le cittadine veneziani che, con senso civico, hanno preso...🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Mestre, rimossi i poster “No moschea”: la Lega annuncia ricorso? Cosa scoprirai Perché la concessionaria ha ritenuto il messaggio non conforme al codice etico? Chi deciderà se la rimozione dei manifesti è stata...

Due esponenti della comunità islamica nella lista della Lega a Vigevano, il partito prende le distanze: è polemicaSi sono candidati due esponenti della comunità islamica per la Lega a Vigevano, ma i vertici regionali del partito prendono le distanze.

Contenuti utili per approfondire

Mestre, rimossi manifesti No moschea dagli autobus. La Lega: Andremo in tribunaleLa concessionaria, responsabile degli spazi pubblicitari, ha disposto la rimozione motivandola con il fatto che il messaggio non rispettava né il contratto né ... repubblica.it

Comunità Islamica di Bologna, 'adesivi islamofobi davanti alla moschea'Adesivi islamofobi davanti alla moschea 'Annur' di Via Pallavicini Bologna prima della preghiera del venerdì. (ANSA) ... ansa.it