Freni rinuncia alla Consob | l' ira della Lega non cediamo a FI

Federico Freni ha deciso di non proseguire nella candidatura per la presidenza della Consob, lasciando così il percorso aperto a nuove decisioni all’interno della maggioranza di governo. La notizia ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici, tra cui la Lega, che ha espresso fermezza nel mantenere le proprie posizioni e nel non cedere alle pressioni di altri alleati. La situazione rimane incerta, con diverse opinioni interne che si confrontano sulla scelta futura.

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