Freni rinuncia alla Consob | l' ira della Lega non cediamo a FI
Federico Freni ha deciso di non proseguire nella candidatura per la presidenza della Consob, lasciando così il percorso aperto a nuove decisioni all’interno della maggioranza di governo. La notizia ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici, tra cui la Lega, che ha espresso fermezza nel mantenere le proprie posizioni e nel non cedere alle pressioni di altri alleati. La situazione rimane incerta, con diverse opinioni interne che si confrontano sulla scelta futura.
Federico Freni rinuncia alla corsa per la presidenza della Consob e in maggioranza la palla torna al centro. La partita per assegnare la guida dell’Authority resta aperta e continua ad agitare - e non poco - la coalizione di governo. Il passo indietro del leghista, sottosegretario al Mef, arriva dopo un braccio di ferro durato mesi. Con il favorito di via Bellerio bloccato dai veti di Forza Italia. «Ha prevalso la linea del segretario Antonio Tajani, serve un nome terzo e di alto profilo», gongola un big azzurro in Transatlantico. Dove invece il leader del Carroccio Matteo Salvini evita di rispondere alle domande sul tema. Scuro in volto, incalzato dai cronisti, taglia corto: «oggi non parlo».🔗 Leggi su Feedpress.me
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