In piazza del Campo a Siena si è svolta l’estrazione a sorte delle contrade per il Palio di luglio. Le quattro contrade coinvolte sono Bruco, Drago, Valdimontone e Oca. La cerimonia ha determinato l’ordine di assegnazione dei cavalli e delle contrade per la corsa che si terrà nel mese di luglio. La scelta è stata annunciata ufficialmente davanti alla folla presente in piazza.

Siena, 31 maggio 2026 – Bruco, Drago, Valdimontone, Oca correranno il Palio di luglio dopo l’estrazione avvenuta in piazza del Campo. Un momento di grande emozione come sempre per Siena. Quattro le contrade che sono state estratte e non tre: questo perché il Nicchio sconta una squalifica e dunque questo ha portato a un posto disponibile in più. Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila e Torre hanno già un posto di diritto. Alcune curiosità: il Bruco viene estratto per la settima volta in un’estrazione a quattro. Il Valdimontone corre il suo quinto palio consecutivo. Festa totale per le quattro contrade che sono state estratte. I popoli si sono ritrovati fin dal primo pomeriggio per attendere questo momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio di Siena, l’estrazione a sorte delle contrade: Bruco, Drago, Valdimontone, Oca corrono a luglio

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