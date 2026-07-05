Palermo si arrende l’uomo barricato in appartamento dopo omicidio

A Palermo, un uomo di 53 anni si è arreso dopo ore di trattative. Era barricata in un appartamento, dove è stato trovato morto un altro uomo. L’individuo aveva tenuto in ostaggio l’intero edificio minacciando di farlo esplodere. La polizia ha negoziato per diverse ore prima di ottenere la resa. Sul posto sono intervenuti agenti specializzati, ma non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altri coinvolti.

A Palermo un uomo di 53 anni è stato trovato morto. Dopo ore di trattative il presunto responsabile, che teneva in ostaggio l’Intero edificio minacciando di farlo esplodere, si è arreso Si è arreso dopo ore di trattative l’uomo che si era barricato in casa a Palermo. La tensione era alta nel capoluogo siciliano dato che il sospettato avrebbe aperto i rubinetti di gas metano in via Sampolo,minacciando di far esplodere l’edificiodopo che avrebbe ucciso a coltellate il coinquilino. Secondo una prima ricostruzione, Francesco Spataro, 53enne, è stato ucciso nella propria abitazione, al secondo piano di un palazzo. Un altro uomo si è barricato in casa e ha aperto i rubinetti del gas e minacciava di far esplodere il palazzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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