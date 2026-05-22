Rifiuta la perizia e si chiude nell' appartamento | uomo barricato in casa a Prati

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo si è rifugiato all’interno del suo appartamento in zona Prati-Trionfale, rifiutando di aprire la porta ai carabinieri intervenuti sul posto. Dopo aver deciso di chiudersi all’interno, non ci sono segnali di intenzione di uscire o di collaborare con le forze dell’ordine. La situazione è attualmente sotto controllo, con le forze dell’ordine che monitorano la situazione senza interventi immediati. La vicenda si svolge senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

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Si è barricato in casa e al momento non sembra avere intenzione di uscire. Un uomo, che si è rifiutato di aprire la porta del suo appartamento ai carabinieri in zona Prati-Trionfale. I militari - delegati dall'autorità giudiziaria - lo dovevano accompagnare ad effettuare una perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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