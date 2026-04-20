Omicidio a Vasto | fermato il padre del 21enne Andrea Sciorilli ucciso a coltellate nel garage di casa

Nella serata di ieri, un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel garage di casa a Vasto. La polizia ha fermato il padre della vittima, che è stato posto in stato di fermo. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto. La procura ha avviato le indagini per chiarire le modalità e le cause del decesso.

È in stato di fermo il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni che nella tarda serata di ieri sera è stato trovato senza vita nel garage della sua abitazione a Vasto, in provincia di Chieti. Dai primi rilievi dei carabinieri del Reparto operativo di Chieti, insieme ai colleghi della Scientifica, il ragazzo è morto a causa di alcune coltellate. Assodata la natura di omicidio, da ieri gli investigatori hanno cercato di capire chi potesse essere entrato in quel garage e tutte le ipotesi puntavano a qualcuno che il ragazzo conosceva direttamente. La notizia del fermo del padre è stata confermata dall’ avvocato Massimiliano Baccalà. Intanto sono stati completati i rilievi sul corpo del giovane: la salma è stata rimossa dal luogo del delitto ed è stato trasferita all’ obitorio di Chieti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio a Vasto: fermato il padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso a coltellate nel garage di casa Notizie correlate Andrea Sciorilli morto nel garage di casa a Vasto: il 21enne ucciso a coltellate, interrogati amici e parentiAndrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage del condominio dove viveva a Vasto. Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, fermato il papà: il 21enne era stato trovato accoltellato nel garage di casaVASTO - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio a Vasto: fermato il padre di Andrea Sciorilli; Omicidio a Vasto, ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate nel garage condominiale. Fermato il padre; Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage; Svolta nell’omicidio di Vasto, fermato il padre. Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto, fermato il padre che l'aveva trovato in garage: il sospetto del delitto in famigliaSvolta drammatica nelle indagini sull'omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne massacrato nel garage di casa a Vasto. Al termine di un lunghissimo e teso interrogatorio durato tutta la ... leggo.it Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliIl 21enne trovato ieri senza vita nel garage del condominio dove viveva. Il fermo scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto nella notte ... quotidiano.net Una tragedia che ha scosso Vasto, dove un ragazzo di 21 anni è stato trovato senza vita nel garage di casa. Andrea Sciorilli è stato ucciso con diverse coltellate al torace. Dopo ore di interrogatorio, è stato fermato il padre, che aveva dato l’allarme. Le indagini - facebook.com facebook Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), in centro, nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione Histoniense. Sul posto ci sono polizia, sanitari del 118 e cara x.com