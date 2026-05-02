Un uomo di 68 anni è stato trovato morto in un negozio di Bari, dove era stato portato senza vita. La sua scomparsa risaliva a circa un mese fa. Un altro uomo è stato arrestato e ha ammesso di essere responsabile dell’omicidio, avvenuto a causa di un debito di 30 euro. La polizia ha confermato il suo coinvolgimento e l’arresto immediato dopo il ritrovamento del corpo.

Michelangelo Scamarcia, 68 anni, risultava scomparso dal 2 aprile. Il 1° maggio i carabinieri, durante una perquisizione in un negozio di articoli per la casa, si erano insospettiti per un cattivo odore proveniente dalla porta chiusa di un deposito, dalla quale fuoriusciva un liquido giallastro. All’interno c’era il cadavere della vittima. Il titolare dell’esercizio commerciale, Lin Wei, è stato arrestato e ha confessato l’omicidio: lo avrebbe ucciso soffocandolo al culmine di una lite per un presunto debito di 30 euro. Omicidio a Bari I fatti risalgono al 1° maggio. La Nazione scrive che Michelangelo Scamarcia, 68 anni, era scomparso il 2 aprile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio a Bari, 68enne ucciso in un negozio per un debito di 30 euro: arrestato un uomo che confessa

Notizie correlate

Bari, uomo ucciso in negozio per debito di 30 euro: 42enne confessaSarebbe un debito di 30 euro il motivo per cui il 42enne cinese fermato a Bari avrebbe ucciso Michelangelo Scamarcia, scomparso il 2 aprile e il cui...

Leggi anche: La lite, poi l'omicidio: 68enne ucciso in un negozio per 30 euro, il titolare confessa

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Cadavere di un 68enne rinvenuto in un negozio di Carbonara: fermato il titolare; La lite, poi l'omicidio: 68enne ucciso in un negozio per 30 euro, il titolare confessa; Scomparso a Bari, cadavere trovato un mese dopo in un negozio: il giallo; Bari, cadavere di un 67enne trovato all’interno di un negozio di Carbonara.

Omicidio a Bari, 68enne ucciso in un negozio per un debito di 30 euro: arrestato un uomo che confessaMichelangelo Scamarcia, 68 anni, era scomparso da un mese: il suo corpo è stato trovato in un negozio di Bari. Il titolare arrestato per omicidio ... virgilio.it

Omicidio Bari: Michelangelo Scamarcia ucciso per 30 euro. Il killer confessaL'omicida è Lin Wei, cittadino cinese, e proprietario del locale a Carbonara dove è stato rinvenuto il cadavere del 68enne ... tg.la7.it

Telesveva. . +++TELESVEVANOTIZIE: BISCEGLIE, OMICIDIO PIZZI: LA DDA SCAVA NELLA GUERRA TRA CLAN PER IL DELITTO DEL 62ENNE CAPOSALA, VITTIMA INNOCENTE – BISCEGLIE, LA PREFETTURA ASSEGNA PIU’ CARABINIERI E ANNUNC - facebook.com facebook

Omicidio a Ostia, spinse la compagna dal quarto piano: condannato a 24 anni ift.tt/Vu25IFD x.com