Otto esperti e esperte hanno condiviso consigli per affrontare al meglio la stagione estiva. La stagione, caratterizzata da svago all’aperto e vacanze, comporta anche rischi per la salute come scottature, colpi di calore, malori da sbalzo termico e cadute. Si raccomanda di proteggersi dal sole, idratarsi frequentemente e prestare attenzione ai segnali del corpo. La prudenza è essenziale per godere in sicurezza delle attività estive.

E state fa rima con svago all’aperto e vacanze. Ma vuol dire anche rischi per la salute: scottature solari, colpi di calore, malori da sbalzo termico, cadute. Spesso causati da disattenzione e cattive abitudini ritenute innocue.Sia in villeggiatura, sia in città, è utile adottare alcuni semplici comportamenti. Cane e caldo estremo: come proteggerlo davvero questa estate X Leggi anche › Ice roller: il gesto beauty anti-caldo che rinfresca e sgonfia il viso Cosa mangiare quando fa caldo. Verdura e frutta di stagione aiutano a mantenere il corpo idratato. Ricche di antiossidanti, proteggono dai radicali liberi. Stefano Erzegovesi, psichiatra e nutrizionista, suggerisce il menu anti-caldo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Otto, tra esperti ed esperte, spiegano come vivere al meglio questa stagione

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Are There Universal Superfoods | Two PhDs on a Pod: Ep 2

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