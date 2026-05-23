Violenza domestica | gli esperti spiegano i danni al cuore e al cervello

Gli esperti hanno spiegato che lo stress derivante dalla violenza domestica può causare danni fisici al cuore e al cervello. Lo stress cronico può alterare il DNA femminile, contribuendo a un invecchiamento cognitivo precoce. Questi effetti si manifestano attraverso cambiamenti biologici che influenzano la salute cardiovascolare e le funzioni cognitive delle donne vittime di violenza. La ricerca si concentra su come le condizioni di abuso possano avere ripercussioni a livello genetico e neurologico.

? Domande chiave Come può lo stress da abuso alterare fisicamente il DNA femminile?. Perché una donna vittima di violenza può invecchiare cognitivamente precocemente?. Quali danni biologici subisce il cuore dopo una relazione tossica?. Come possono le prove mediche diventare strumenti legali contro l'abusante?.? In Breve Il convegno dell'AUSL Toscana nord ovest si è tenuto a Massa il 15 maggio 2026.. Jacopo Agrimi del progetto WISH rileva rischio triplicato di depressione maggiore per le donne.. Angelo Gemignani dell'AOUP di Pisa evidenzia calo fattore BDNF e danni alla corteccia prefrontale.. Le vittime con età media 35 anni mostrano deficit cognitivi pari a pazienti di 66 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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