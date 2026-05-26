Il ciclista danese Jonas Vingegaard ha dichiarato di sentirsi sempre meglio e di considerare questa condizione importante in vista delle gare estive. Vingegaard ha ottenuto la sua quarta vittoria al Giro d’Italia 2026, rafforzando la sua leadership nella corsa. La sua affermazione arriva dopo aver già conquistato diverse tappe e la maglia rosa, lasciando pochi dubbi sulla sua vittoria finale.

Jonas Vingegaard mette un ulteriore sigillo sulla conquista del Giro d’Italia 2026. Già c’erano pochissimi dubbi ed il campione danese ha definitivamente spazzato anche gli ultimi, centrando la quarta vittoria in questa edizione della corsa rosa. Il corridore della Visma Lease a Bike si è imposto anche nella sedicesima tappa con l’arrivo in salita a Carì. Vingegaard ha fatto il vuoto sulla salita finale e si è imposto con oltre un minuto di vantaggio sull’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), che ha concluso al secondo posto davanti all’australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe), all’olandese Thymen Arensman (Netcompany INEOS), il canadese Derek Gee (Lidl-Trek) ed il compagno di squadra Davide Piganzoli, che ha perso un po’ di contatto negli ultimi chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Mi sento sempre meglio ed è importante in vista di quello che arriverà questa estate”

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