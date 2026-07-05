Otto eredi e sette immobili Si procederà col sorteggio
Il Tribunale di Urbino ha deciso di utilizzare il sorteggio per assegnare sette immobili e risolvere la disputa tra otto eredi. Dopo anni di controversie, nessun accordo tra le parti, quindi si procederà con questa procedura. La disputa riguarda un patrimonio immobiliare nel centro di Fossombrone, valutato circa 366.000 euro. La decisione riguarda esclusivamente la distribuzione degli immobili e degli eredi coinvolti.
Otto eredi, sette immobili e nessun accordo: sarà un sorteggio a decidere chi prenderà cosa. È la soluzione scelta dal Tribunale di Urbino per mettere fine a una lunga lite ereditaria che ruota attorno a un patrimonio immobiliare nel centro di Fossombrone (foto) da 366.450 euro. La vicenda nasce dalla successione di due familiari e coinvolge 8 coeredi, per 7 immobili: due negozi su Corso Garibaldi, 4 appartamenti e un deposito tra Corso Garibaldi e via Cesare Battisti. Ma gli immobili sono sette, gli eredi otto e le quote non sono tutte uguali. Il confronto si è incagliato proprio sugli immobili più contesi: alla fine, le parti hanno continuato a guardare agli stessi beni, senza arrivare a una spartizione condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
What Happens to Your Silver When You Die — The IRS Rule Most Families Never Know (2026)
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