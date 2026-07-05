Otto eredi, sette immobili e nessun accordo: sarà un sorteggio a decidere chi prenderà cosa. È la soluzione scelta dal Tribunale di Urbino per mettere fine a una lunga lite ereditaria che ruota attorno a un patrimonio immobiliare nel centro di Fossombrone (foto) da 366.450 euro. La vicenda nasce dalla successione di due familiari e coinvolge 8 coeredi, per 7 immobili: due negozi su Corso Garibaldi, 4 appartamenti e un deposito tra Corso Garibaldi e via Cesare Battisti. Ma gli immobili sono sette, gli eredi otto e le quote non sono tutte uguali. Il confronto si è incagliato proprio sugli immobili più contesi: alla fine, le parti hanno continuato a guardare agli stessi beni, senza arrivare a una spartizione condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Otto eredi e sette immobili. Si procederà col sorteggio

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