Sequestrati sette immobili del valore di 1,4 milioni di euro tre persone denunciate VIDEO

Nella giornata di oggi sono stati sequestrati sette immobili dal valore complessivo di oltre 1,4 milioni di euro. Il provvedimento riguarda un'operazione di natura preventiva, che ha portato alla denuncia di tre persone coinvolte. L'azione si riferisce a un'ipotesi di distrazione patrimoniale, realizzata da alcuni amministratori di società immobiliari con la collaborazione di un commercialista, finalizzata a impedire il recupero di beni.

Sequestro preventivo di beni immobili del valore di 1 milione 418mila 705 euro, ritenuto il profitto illecito di un'articolata distraqzione patrimoniale realizzata da amministratori di società immobiliari, tra l’altro, con la compiacenza di un commercialista, per evitare il recupero patrimoniale.🔗 Leggi su Chietitoday.it

The Rise of Amsterdam’s Modern Drug Kings

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