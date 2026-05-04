Sequestrati sette immobili del valore di 1,4 milioni di euro tre persone denunciate

Sei immobili sono stati sequestrati, per un valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro, in seguito a un’indagine su un'operazione di distrazione patrimoniale. Tre persone sono state denunciate nell’ambito di questa vicenda, che riguarda un tentativo di sottrarre beni agli eventuali creditori. Il sequestro è stato disposto in modo preventivo e riguarda beni immobili riconducibili a un’operazione illecita portata avanti da amministratori di società immobiliari con il supporto di un commercialista.

Sequestro preventivo di beni immobili del valore di 1 milione 418mila 705 euro, ritenuto il profitto illecito di un'articolata distraqzione patrimoniale realizzata da amministratori di società immobiliari, tra l’altro, con la compiacenza di un commercialista, per evitare il recupero patrimoniale.🔗 Leggi su Chietitoday.it The Rise of Amsterdam’s Modern Drug Kings Notizie correlate Sequestrati sette immobili del valore di 1,4 milioni di euro, tre persone denunciate [VIDEO]Sequestro preventivo di beni immobili del valore di 1 milione 418mila 705 euro, ritenuto il profitto illecito di un'articolata distraqzione... Organizzano una bisca clandestina di Mahjong a Milano: denunciate 7 persone, sequestrati 10mila euroLa polizia ha indagato 7 persone con l'accusa di aver organizzato e partecipato a una bisca clandestina di Mahjong in zona Affori a Milano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bancarotta, sequestrati sette immobili; Bancarotta fraudolenta, sequestrati 7 immobili del valore complessivo di oltre 1,4 milioni di euro; Truffa del fotovoltaico, sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute; Immobili e auto di lusso sequestrati a spacciatore. Bancarotta, sequestrati sette immobiliIl Tribunale di Teramo ha disposto la confisca di sei immobili dislocati a San Benedetto del Tronto del valore di 1.418.955 euro, appartenenti ad una società immobiliare di Alba Adriatica. In base all ... rainews.it Svuotano la società fallita per non pagare il fisco: sequestrati 7 immobili per 1,4 milioni dalla guardia di finanzaLa misura, su disposizione del tribunale di Teramo, è stata eseguita dai militari di Giulianova. Secondo le indagini due imprenditori edili, con la compiacenza di un commercialista, avrebbero messo in ... ilpescara.it Sequestrati sette fucili e munizioni. Contestata anche l’omessa denuncia del luogo di detenzione - facebook.com facebook Sequestrati sette chili e mezzo di droga. Nascosti nell'auto a noleggio. Scatta il maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Isernia #IoSeguoTgr @TgrRai x.com