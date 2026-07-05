Dopo la scadenza della convenzione, il Comune di Cascina non ha ancora garantito la continuità del servizio all’Ospedale Navacchio. La gestione dell’ospedale di Navacchio, chiamato anche Cascina Rossa, resta incerta. La struttura, che dovrebbe continuare a operare, non ha ancora ricevuto conferme ufficiali sulla sua apertura futura. La situazione rimane in attesa di chiarimenti ufficiali da parte delle autorità comunali.

"Sono passati giorni dalla scadenza della convenzione e ancora non c’è nessuna garanzia da parte del Comune di Cascina sulla continuità del servizio dell’ Ospedalino di Navacchio ". E’ questa la dura presa di posizione di Cascina Rossa in merito alla polemica, scatenata qualche mese fa, sul rischio di una chiusura del presidio sanitario di Navacchio. Un nodo che, per il partito di estrema sinistra, non è ancora stato risolto e che, a convenzione scaduta, lascia le persone con diversi interrogativi sulla continuità dei servizi. "Il destino della Casa di Comunità è appeso all’incertezza più totale. Questo è quanto emerso nell’incontro che una nostra delegazione ha ottenuto con l’assessora Guainai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale Navacchio. Cascina Rossa dura: "Non deve chiudere"

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