Elezioni comunali Enrico Fiorini e Cascina Rossa lanciano la sfida | Fuori e contro il sistema ' Betti-PD' e le destre

In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, un candidato e la sua lista hanno annunciato ufficialmente la loro candidatura, rivolgendo critiche dirette al sistema politico locale, in particolare a un esponente e al partito di riferimento. La loro campagna si concentra sulla volontà di opporsi a quelle che definiscono le dinamiche politiche consolidate e alle forze di destra presenti sul territorio.

Enrico Fiorini e la lista Cascina Rossa lanciano la sfida per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Con questo progetto elettorale, sostenuto da Cascina Bene Comune, Potere al Popolo e Partito Comunista di Unità Popolare, il candidato sindaco e la lista dei candidati consiglieri si propongono.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 a Cascina: l'assessore Bice Del Giudice presenta la sua 'Per voi' a sostegno di BettiNel suo intervento, Del Giudice ha richiamato il lavoro svolto in questi cinque anni di amministrazione insieme a Betti, e il "percorso avviato da... Elezioni comunali, il PD lancia la squadra per Cascina: giovani, esperienza e 10 priorità per il futuroUn terzo dei candidati, oltre al capolista, ha meno di 40 anni; un equilibrio tra esperienza - con 3 assessori e 5 consiglieri uscenti - e...