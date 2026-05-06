Ospedale di comunità di Navacchio | Betti scrive a Casani

Il sindaco di Cascina ha inviato una lettera alla direttrice generale dell’Ausl Toscana Nord Ovest, riguardante la situazione dell’ospedale di comunità di Navacchio. La comunicazione si aggiunge alle discussioni sulla struttura sanitaria e si concentra sui fatti relativi alla gestione e alle decisioni prese in merito. La missiva è stata indirizzata ufficialmente e riguarda aspetti amministrativi e organizzativi dell’ospedale.

Anche il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, interviene sulla questione dell’ospedale di comunità di Navacchio con una lettera inviata a Maria Letizia Casani, direttore generale dell’Ausl Toscana Nord Ovest. “Gentile direttrice – scrive Betti –, leggo sugli organi di informazione della prospettiva di chiusura dell’ospedale di comunità della Misericordia di Navacchio. Una cessazione dell’attività con una data già fissata: il primo luglio. Una cessazione dell’attività che preoccupa e che, dalle informazioni che mi arrivano dalla stampa, arriva per una mancanza di confronto tra l’impresa sociale che gestisce la struttura e al Ausl Toscana Nord Ovest.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedale di comunità di Navacchio: Betti scrive a Casani Notizie correlate Incontro all’Asl, De Ieso: “Priorità medici di base e Casa di Comunità e Ospedale di Comunità in località Piana Romana”Tempo di lettura: < 1 minuto “Ieri mattina, insieme al Sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e al Sindaco di Pesco Sannita, Nicola Gentile,... IL VIDEO | Case della comunità nel sud pontino e primo Ospedale di comunità: “Un nuovo modello di sanità”E’ stata una giornata importante per la sanità della provincia di Latina e in particolare per quella del sud pontino. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Verso l'apertura del primo ospedale di comunità nel Sulcis; Case della Comunità, solo 66 complete nei servizi; Notizie inesatte sulla apertura di Ospedali di Comunità: precisazione della ASL; Presentati la nuova Casa di Comunità di Passirana e i progetti per l'Ospedale di Rho. Ospedale di comunità di Navacchio: Betti scrive a CasaniBetti interviene sulla questione dell’ospedale di comunità di Navacchio con una lettera inviata a Maria Letizia Casani, direttore generale dell’Ausl Toscana Nord Ovest ... lanazione.it Asl Napoli 2 Nord, primi quattro ricoveri all’Ospedale di Comunità (OdC) di BacoliIl direttore generale Monica Vanni: Una risposta concreta alla domanda di salute dei pazienti cronici a bassa intensità di cure Frattamaggiore, 5 Maggio - ... sciscianonotizie.it Una dei bambini del bosco di Palmoli «è ricoverata in ospedale da domenica. La mamma non è con lei». A dare l’annuncio su Facebook è la Garante nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Marina Terragni #Chieti #Cronaca - facebook.com facebook