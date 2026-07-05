Fano, 5 luglio 2026 – Ha iniziato a lavorare a 14 anni ed oggi, che ne ha 77, Oscar Rovinelli gestisce insieme alla moglie Luciana, alle figlie e al nipote, la parruccheria e barbieria Nuova Idea di piazza Rosselli. Il suo cliente più giovane è un bimbo di 8 mesi mentre il più anziano ha 98 anni e nella sua giovinezza, quando era militare a Torino, Oscar ha tagliato barba e capelli al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e in alcune occasioni al figlio Nando, all’epoca piuttosto giovane. Come è diventato barbiere Oscar Rovinelli. “Il mio maestro – racconta – è stato Valter della barbieria di via XII Settembre, dove oggi c’è il panificio l’Arte Bianca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oscar, il barbiere del generale Dalla Chiesa che a 77 anni fa i capelli a tutta Fano

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