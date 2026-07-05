A Fano, un uomo di 77 anni, gestisce ancora la parruccheria e barberia Nuova Idea in piazza Rosselli, dove lavora con la moglie, le figlie e il nipote. Ha iniziato a lavorare nel settore a 14 anni. La sua attività, aperta da molti decenni, rappresenta un punto di riferimento locale. La clientela affezionata frequenta il negozio per tagli e rasature. La barberia è ancora attiva, mantenendo la tradizione famigliare.

Fano, 5 luglio 2026 – Ha iniziato a lavorare a 14 anni ed oggi, che ne ha 77, Oscar Rovinelli gestisce insieme alla moglie Luciana, alle figlie e al nipote, la parruccheria e barbieria Nuova Idea di piazza Rosselli. Il suo cliente più giovane è un bimbo di 8 mesi mentre il più anziano ha 98 anni e nella sua giovinezza, quando era militare a Torino, Oscar ha tagliato barba e capelli al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e in alcune occasioni al figlio Nando, all’epoca piuttosto giovane. “Il mio maestro – racconta – è stato Valter della barbieria di via XII Settembre, dove oggi c’è il panificio l’Arte Bianca. Valter era un barbiere all’avanguardia, molto avanti rispetto ai tempi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il barbiere del generale Dalla Chiesa che a 77 anni fa i capelli a tutta Fano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Dalla cura dei capelli all'armocromia, la scommessa del giovane imprenditore che fa grande il centro estetico: "Un sogno nato da anni di sacrifici"Un centro estetico a Meldola ha aperto recentemente, offrendo servizi che vanno dalla cura dei capelli all’armocromia.

A New York dal barbiere di Modric: "Non voleva che gli tagliassi i capelli. E Del Piero…”A New York, il barbiere di Modric ha raccontato che il calciatore non voleva farsi tagliare i capelli.

Argomenti più discussi: Suoni dall’antica chiesa, a Vernasca una serata tra musica e opera; Barbiere molesto, ha ferito il cliente con le forbici: movimenti strani nel negozio: il racconto dei reside…; Il 28 giugno trekking urbano per le vie di Fagiolo; Suoni dall’antica chiesa: a Vernasca una serata tra musica e opera.

Il barbiere del generale Dalla Chiesa che a 77 anni fa i capelli a tutta FanoLa storia di Oscar Rovinelli: iniziò 14enne in bottega, oggi gestisce ancora il suo salone in piazza Rosselli. Una vita passata con le forbici in mano: I miei clienti? Dai neonati di 2 mesi ai quasi ... ilrestodelcarlino.it

Non ho giocato a [KCD2] dall'aggiornamento del barbiere, ho appena scaricato tutti i DLC. Com'è cambiato il gioco in questi giorni? reddit