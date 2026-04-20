Questa settimana segna l’inizio della stagione del Toro, portando un cambio di ritmo rispetto all’energia più impulsiva delle settimane precedenti. L’oroscopo suggerisce di evitare eccessi e decisioni affrettate per alcuni segni come l’Ariete, mentre altri, come lo Scorpione e il Capricorno, avranno giornate più produttive ma dovranno fare attenzione alle dinamiche familiari. Le previsioni coprono diversi aspetti, con indicazioni specifiche per ciascun segno zodiacale.

La settimana segna l’inizio della stagione del Toro, che porta un cambio di ritmo rispetto all’energia più impulsiva delle settimane precedenti. Si entra in una fase più concreta, orientata alla stabilità, alla costruzione e alla ricerca di certezze. Resta però attivo lo stellium in Ariete, con Marte in primo piano, che continua a spingere verso azione e decisioni rapide, mettendo maggiormente sotto pressione i segni Cancro, Capricorno e Bilancia. Il 24 Venere entra in Gemelli, alleggerendo il clima sul piano relazionale: comunicazione, curiosità e leggerezza diventano elementi centrali nei rapporti. Nel corso dei giorni la Luna si muove dai Gemelli alla Vergine, accompagnando un passaggio da una dimensione più dinamica e mentale a una più pratica e organizzata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana: “Ariete, evita eccessi e decisioni impulsive. Giorni produttivi per lo Scorpione, Capricorno: attenzione alle dinamiche familiari”

Oroscopo Settimanale Paolo Fox dal 13 al 19 Aprile 2026 Previsioni Segno per Segno

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