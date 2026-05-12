La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si caratterizza per il passaggio di Venere nel segno del Cancro, dopo aver lasciato i Gemelli. Contemporaneamente, Marte si stabilisce in Toro. Questi movimenti planetari influenzano le questioni amorose e le relazioni personali, creando nuove dinamiche e opportunità. Gli aspetti celesti indicano un periodo di cambiamenti e di attenzione rivolta ai sentimenti più intimi.

L'oroscopo dell'amore della prossima settimana, dal 18 al 24 maggio 2026, ruota intorno a un passaggio chiarissimo del cielo: Venere lascia i Gemelli e si rifugia nel Cancro, e Marte si stabilisce in Toro. È la settimana in cui l'amore smette di rincorrere parole e comincia a cercare casa, cena condivisa, gesti che durano. Mentre l'Italia si prepara alla prima vera stagione dei matrimoni e dei weekend lunghi al mare, le stelle sembrano suggerire di chiudere tre conversazioni aperte e tenerne una sola, ma vera. Firma: Artemide – Aggiornato il 12 maggio 2026 La cornice astronomica è eloquente. Lunedì 18 maggio in tarda serata Marte entra in Toro, dopo quaranta giorni in Ariete: l'azione amorosa rallenta, si fa sensoriale, paziente.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo dell'amore della prossima settimana, 18-24 maggio 2026: Venere entra in Cancro, l'amore torna a casa

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