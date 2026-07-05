Oroscopo della settimana le previsioni dal 6 al 12 luglio 2026 di Ginny | Gemelli e Leone ancora protagonisti

Tra il 6 e il 12 luglio 2026, Venere si sposta in Vergine, influenzando le relazioni. Durante questa settimana, viene suggerito di mostrare i sentimenti attraverso azioni concrete. La presenza di Venere in questo segno si riflette in un approccio più pratico e diretto ai sentimenti. Il periodo vede ancora protagonisti i segni dei Gemelli e del Leone, che continuano a ricevere attenzione nell’ambito delle previsioni.

Nella settimana dal 6 al 12 luglio 2026 Venere passa in Vergine e invita a dimostrare i sentimenti con i fatti, riportando l'amore su un terreno più concreto. Restano protagonisti anche Marte in Gemelli e Giove in Leone, che continuano a imprimere al cielo un'energia vivace e dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo della Settimana dal 6 al 12 luglio 2026

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