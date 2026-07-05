Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France, da Tarragona a Barcellona, lunga 168,5 chilometri. La gara ha visto una lotta tra le due principali favorite, con Del Toro che ha conquistato il primo posto. Tappa caratterizzata da un ritmo elevato, senza variazioni significative nel finale. Pogacar si è piazzato in seconda posizione. La corsa prosegue con i prossimi aggiornamenti sui risultati delle successive frazioni.

Il duello tra le due grandi favorite per il successo finale s’infiamma subito. Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France, Tarragona-Barcellona di 168,5 chilometri. Il corridore della UAE Team Emirates-XRG scatta a poche centinaia di metri dal traguardo e piazza lo spunto vincente. Il messicano, che conquista dieci importantissimi secondi di abbuono in classifica generale, precede il compagno di squadra Tadej Pogacar, autentico regista del finale di corsa che lascia il successo al compagno e si accontenta dell’abbuono di sei secondi, e il belga Remco Evenepoel della Red Bull – BORA – hansgrohe. Jonas Vingegaard, che conferma di non trovarsi pienamente a proprio agio su finali come quello odierno, chiude in quarta posizione e conserva la maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Tour de France, seconda tappa: trionfale doppietta Del Toro-Pogacar a Barcellona

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