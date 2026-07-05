Roberto Vecchioni ha riferito che sia lui che sua figlia sono sposati. Ha aggiunto che all'inizio il rapporto sembrava stabile, ma poi sono sorti problemi. La figlia del cantante ha dichiarato di essere felice, anche se prima si sentivano un po’ distanti. Entrambi hanno confermato di aver celebrato il matrimonio, sottolineando il fatto che entrambi sono ora sposati.

“Noi siamo molto felici ma eravamo felici anche prima, soltanto che prima eravamo un po’ distanti. Adesso abbiamo una cosa in comune, che ci siamo sposati tutti e due. Sembra che vada bene almeno le prime tre settimane, poi va benino, infine è un casino mai visto, tremendo. Ma quando ci si sposa si pensa che il matrimonio sia perfetto, ma la felicità viene dal casino.”. Con queste parole, sospese tra ironia e affetto paterno, Roberto Vecchioni ha voluto festeggiare il matrimonio della sua primogenita Francesca, che ha celebrato la propria unione civile con la compagna Sara dopo sei anni di fidanzamento. View this post on Instagram A post shared by Francesca Vecchioni (@francescavecchioni) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ora abbiamo una cosa in comune, siamo sposati tutti e due. All’inizio sembra che vada bene, poi diventa un casino mai visto, tremendo”: Roberto Vecchioni e le nozze della figlia Francesca

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