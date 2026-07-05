Le nozze tra Francesca Vecchioni e Sara si sono svolte a Desenzano, sul lago di Garda, nella casa di famiglia. La cerimonia è stata celebrata da Monica Cirinnà, con il padre della sposa che ha commentato: «Il matrimonio è un casino, ma la felicità arriva da qui». La coppia ha scelto di sposarsi in una località a cui il padre di Francesca è molto legato, dove insegnava al liceo classico Arnaldo.

Hanno scelto di sposarsi a Desenzano (Brescia), sul lago di Garda, nella casa di famiglia e in un territorio a cui Roberto Vecchioni è legatissimo: in città insegnò al liceo classico Arnaldo. La primogenita Francesca, nata dal matrimonio con Irene Bozzi (gli altri tre figli, Carolina, Edoardo e Arrigo, scomparso a 36 anni, li ha avuti dalla seconda moglie Daria Colombo), ha celebrato qui ieri le sue nozze con Sara e il rito è stato officiato da Monica Cirinnà, ex senatrice del Partito Democratico, che diede il nome alla legge che nel 2016 regolamentò le unioni civili tra persone dello stesso sesso. La figlia del cantautore Roberto Vecchioni è scrittrice, esperta di tematiche Lgbtqia+, attivista per i diritti umani e presidente della Fondazione Diversity. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - A Desenzano le nozze di Francesca Vecchioni con Sara, il rito celebrato da Monica Cirinnà e le parole di papà Roberto: «Il matrimonio è un casino, ma la felicità arriva da qui»

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