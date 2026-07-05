Online prezzi stracciati Penalizzati i negozi fisici

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il fine giugno, i consumi sono diminuiti notevolmente, rallentando le vendite nei negozi fisici. Nel frattempo, si registra un aumento dei prezzi online, spesso molto più bassi rispetto ai negozi tradizionali. Questa situazione penalizza i negozi locali, che faticano a competere con le offerte online. Si prevede che i saldi estivi possano contribuire a rilanciare le vendite e a recuperare le perdite di questa fase.

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Federico Campori, responsabile Confesercenti Cesena, primi sentori sui saldi? "Questo fine giugno rovente ha rallentato moltissimo i consumi. Ci aspettiamo che dopo questo momento con il freno a mano tirato, i saldi portino una spinta e aiutino a recuperare le incertezze della stagione. Il saldo nella sua natura ha lo scopo di svuotare i magazzini di fine stagione". Fine stagione. Qualcuno si lamenta perché i saldi iniziano troppo presto. "Il problema non è iniziare prima o dopo. Il problema è che i saldi oggi perdono completamente il loro valore, perché l’online (tra prezzi stracciati e sconti tutto l’anno) penalizza molto i negozi di vicinato che devono rispettare le regole, anche, quelle dei saldi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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