Fallimenti e prezzi stracciati | in negozio 1.650 scarpe griffate
In un negozio sono state trovate più di 1.650 paia di scarpe da uomo di marche note, tutte vendute a prezzi molto bassi. Le scarpe sono state messe in vendita dopo essere state sequestrate in un procedimento giudiziario. La merce proveniva da una procedura legale e ora viene offerta ai clienti a prezzi scontati. La scoperta riguarda un’ampia quantità di calzature di alta qualità che, in condizioni di fallimento, sono state messe in vendita in modo straordinario.
Oltre 1.650 paia di scarpe da uomo a prezzi da occasione perché provenienti da una procedura giudiziaria. Tutte calzature di pregio, di numerosi marchi e modelli, eleganti, casual, classiche che si possono provare ed acquistare fino al 20 giugno all’Istituto di vendite Giudiziarie di Monza con vendita diretta al dettaglio e accesso libero al pubblico. L’Ivg di Monza permette di acquistare all’asta online a prezzi convenienti i beni mobili provenienti da pignoramenti o fallimenti o altre procedure esecutive decretate dai giudici monzesi ma negli ultimi anni è diventato anche un retail shop con un punto vendita fisico che ha sede a Concorezzo sulla strada provinciale Milano Imbersago 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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