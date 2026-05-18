Fallimenti e prezzi stracciati | in negozio 1.650 scarpe griffate

In un negozio sono state trovate più di 1.650 paia di scarpe da uomo di marche note, tutte vendute a prezzi molto bassi. Le scarpe sono state messe in vendita dopo essere state sequestrate in un procedimento giudiziario. La merce proveniva da una procedura legale e ora viene offerta ai clienti a prezzi scontati. La scoperta riguarda un’ampia quantità di calzature di alta qualità che, in condizioni di fallimento, sono state messe in vendita in modo straordinario.

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