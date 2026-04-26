Attenzione ai falsi negozi online | loghi clonati e prezzi stracciati per svuotare le carte
Negli ultimi tempi sono cresciute le segnalazioni di negozi online che si spacciano per marchi noti, utilizzando loghi clonati e offerte molto allettanti. Questi siti, spesso con prezzi molto bassi, vengono usati per trarre in inganno anche utenti con più esperienza negli acquisti digitali. La diffusione di queste truffe online mette in guardia chi acquista su piattaforme sconosciute, evidenziando l’aumento di casi di frode nel commercio digitale.
Sono in netto aumento le segnalazioni relative a siti di compravendita fraudolenti che, sfruttando l’immagine di marchi famosi, riescono a raggirare anche gli utenti più esperti. I truffatori creano portali internet che imitano alla perfezione la grafica dei negozi ufficiali o dei rivenditori.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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