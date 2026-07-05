Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha visto una grande affluenza di pubblico, con dediche di artisti come Vasco Rossi e Cesare Cremonini. Durante l’evento sono state rivolte anche dediche a Jacqueline. Si tratta di un appuntamento che ha coinvolto molti fan e artisti, più di una semplice esibizione musicale. La serata ha lasciato un segno nel pubblico presente, non limitandosi a essere solo un concerto o un record.

Ultimo conquista Tor Vergata. Da Vasco Rossi a Cesare Cremonini, quando l’amore diventa il concerto più bello. Non è stato soltanto un concerto. E nemmeno soltanto un record. Quello di Ultimo a Tor Vergata è stato un gigantesco racconto d’amore, vissuto davanti a centinaia di migliaia di persone ma nato da qualcosa di profondamente intimo. Perché quando Niccolò Moriconi sale sul palco, il pubblico non cerca soltanto le canzoni: cerca una parte della propria storia. È forse questo il segreto che lo ha portato a riempire un luogo simbolico come Tor Vergata. E proprio mentre Roma applaudiva il suo figlio più romantico, il mondo della musica italiana sembrava raccontare la stessa storia attraverso due firme d’eccezione: Vasco Rossi e Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ultimo conquista Tor Vergata. Il giorno delle dediche: da Vasco a Cremonini, fino a Jacqueline

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