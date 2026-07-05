Oggi una serie di scioperi del settore aereo potrebbe rendere molto difficile volare

Da ilpost.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per domenica 5 luglio sono programmati scioperi nel settore aereo che potrebbero causare disagi, cancellazioni e ritardi ai voli. I sindacati hanno annunciato l’astensione dal lavoro senza preavviso, coinvolgendo diverse compagnie e aeroporti. Le autorità aeronautiche hanno invitato i passeggeri a verificare lo stato dei voli prima di partire e a considerare eventuali alternative. Nessuna comunicazione ufficiale indica eventuali proroghe o modifiche agli scioperi.

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Per oggi, domenica 5 luglio, è prevista una serie di scioperi nel settore aereo che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi per i passeggeri. Da mezzanotte è in corso uno sciopero nazionale del settore, che durerà fino alle 23:59 di domenica. L’ha indetto il sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall’USB interno alla compagnia aerea Easyjet, e altri scioperi in diversi aeroporti. All’aeroporto di Milano Malpensa ne è previsto uno di 24 ore proclamato dal sindacato FAST, e uno di 4 ore dalle 13 alle 17 proclamato dalla UIL. È in programma anche uno sciopero della FAST di 8 ore, dalle 10 alle 18, per il personale della società che fa i controlli di sicurezza negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, a Roma. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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