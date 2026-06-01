Viterbese a caccia del titolo di serie D Camilli | Trattativa in corso ma è molto difficile

La società sportiva sta cercando di ottenere la promozione in serie D. Il proprietario ha dichiarato che è in corso una trattativa, ma la considera molto difficile. Le voci sulla possibilità di passare alla categoria superiore si erano diffuse già prima della fine del campionato di eccellenza e ora sembrano avere basi più solide. Non sono stati forniti dettagli sui passaggi specifici della trattativa.

La speranza ha cominciato a circolare ben prima che calasse il sipario sul campionato di eccellenza, e ora quelle che sembravano solo voci di corridoio stanno trovando i primi riscontri concreti. Al centro dei pensieri della Viterbese c'è il ritorno immediato in serie D, una scorciatoia che il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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