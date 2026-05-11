Scioperi trasporto aereo oggi lunedì nero per chi vola
(Adnkronos) – Gli scioperi nel settore aereo in Italia mettono a rischio i voli oggi, 11 maggio, in un lunedì nero negli aeroporti. La giornata ruota in particolare attorno allo sciopero nazionale di Easyjet, al quale si abbinano altre proteste e mobilitazioni di piloti, assistenti di volo, servizi di terra e aeroportuali: il mosaico, nel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Scioperi: da oggi 3 giorni di stop. A rischio voli, treni e trasporto localeDa oggi, fino a sabato, raffica di scioperi nei trasporti : a rischio voli, treni e, in alcune città, anche i bus.
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Inizio di settimana difficile per chi deve viaggiare in aereo: oggi sono in programma alcuni scioperi del trasporto aereo che riguarderanno diversi scali nazionali e i piloti e assistenti di volo di EasyJet durante la fascia centrale della giornata. Cosa sapere ?? ht - facebook.com facebook
Lunedì 11 maggio, si preannuncia una giornata complicata per il trasporto aereo italiano?? - x.com x.com
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