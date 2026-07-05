Il 5 luglio si ricorda Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote e medico lombardo, fondatore dei Barnabiti. Egli ha individuato una pratica ritenuta efficace per curare le malattie dell’anima, considerate profonde e difficili da affrontare.

Sant’Antonio Maria Zaccaria, è sacerdote e medico lombardo, inoltre è il fondatore dei Barnabiti e individua in una pratica potentissima la cura che guarisce l’anima dai mali più profondi che l’affliggono. Nacque a Cremona nel 1502 da una famiglia dell’alta nobiltà. Rimase presto orfano di padre e la madre si occupò da sola della sua educazione. Si hanno poche notizie della sua infanzia. Cresciuto, studiò a Padova dove nel 1524 si laureò in medicina. Dopo la laurea tornò nella sua terra e lì invece di proseguire nella professione medica fece un’altra scelta. Avvertì la vocazione religiosa e iniziò a dedicarsi ad insegnare il catechismo ai bambini che radunava presso una chiesa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 5 luglio, Sant’Antonio Maria Zaccaria: scopre la cura potente che salva le anime

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Santo del Giorno – 5 Luglio 2026 | Sant'Antonio Maria Zaccaria, sacerdote | Gocce di Luce

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