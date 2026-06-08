Segni Una poesia per Sant’Antonio entro Martedì 9 Giugno alle ore 18-19 Nonni e bambini insieme per una poesia che unisce le generazioni Iniziativa della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli
Fino a martedì 9 giugno alle 18-19, è possibile partecipare all’iniziativa della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli intitolata “Una poesia per Sant’Antonio”. L’evento coinvolge nonni e bambini nella creazione di una poesia condivisa, con l’obiettivo di unire le generazioni attraverso l’arte della scrittura. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire con versi dedicati al santo. La iniziativa si svolge nel rispetto delle modalità stabilite dall’organizzazione.
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