Sant’Antonio Maria Zaccaria fondatore dei Barnabiti | santo del 5 luglio
Oggi, durante la messa della XIV domenica del tempo ordinario, si è ricordato Sant’Antonio Maria Zaccaria, fondatore dei Barnabiti. La celebrazione è stata dedicata alla domenica, quindi la liturgia principale ha avuto priorità, ma il nome del santo è stato comunque menzionato nel ricordo del giorno. La giornata ha visto la partecipazione dei fedeli in chiesa, con letture e preghiere dedicate al santo del 5 luglio.
Oggi, XIV Domenica del Tempo Ordinario (domenica 5 luglio 2026), la Chiesa fa memoria di Sant’Antonio Maria Zaccaria. Poiché è domenica, la celebrazione domenicale ha la precedenza; resta tuttavia vivo il ricordo del santo del giorno. Nato a Cremona verso il 1502, formato a Padova negli studi di filosofia e medicina, Zaccaria esercitò la professione tra i poveri, maturando un carisma di riforma evangelica. Tornato in diocesi, fu ordinato sacerdote nel 1529 e scelse Milano come campo di apostolato, ispirandosi alla spiritualità paolina. A Milano pose le basi di tre famiglie spirituali: i Chierici Regolari di San Paolo (Barnabiti), le Angelicche di San Paolo e un ramo laicale, i MaritatiLaici di San Paolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
F. CAUDANA (1878-1963): Inno a S. Antonio M. Zaccaria, fondatore dei Barnabiti | P. Bottini, organo
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