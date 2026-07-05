Sant’Antonio Maria Zaccaria fondatore dei Barnabiti | santo del 5 luglio

Notizia in breve

Oggi, durante la messa della XIV domenica del tempo ordinario, si è ricordato Sant’Antonio Maria Zaccaria, fondatore dei Barnabiti. La celebrazione è stata dedicata alla domenica, quindi la liturgia principale ha avuto priorità, ma il nome del santo è stato comunque menzionato nel ricordo del giorno. La giornata ha visto la partecipazione dei fedeli in chiesa, con letture e preghiere dedicate al santo del 5 luglio.