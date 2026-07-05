Odriozola Pacheco Balda e Gorrotxategi iniziano il precampionato fuori dal girone

Álvaro Odriozola, Pacheco, Balda e Gorrotxategi sono stati esclusi dal girone di precampionato. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Marca e riguarda i calciatori coinvolti. Non sono state fornite motivazioni ufficiali né dettagli sui motivi dell’esclusione. La decisione riguarda il primo periodo di preparazione prima delle competizioni ufficiali. Nessuna comunicazione ufficiale da parte del club è stata ancora rilasciata.

2026-07-04 13:47:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Álvaro Odriozola, Jon Balda, Jon Pacheco e Jon Gorrotxategi Sono i quattro calciatori della lista dei 28 convocati da Pellegrino Matarazzo per l’inizio della Serie A preseason della Royal Society che Non lo inizieranno normalmente poiché i primi tre sono in fase di recupero dagli infortuni subiti alla fine della scorsa stagione, anche se al terzo resta poco, e per l’ultimo c’è un piano di progressivo inserimento. Odriozola È stato operato il 3 marzo rottura del legamento crociato di cui si è procurato il ginocchio sinistro a febbraio, quando stava vivendo il suo momento migliore, avendo anche una complicanza successiva, per cui gli resta ancora molto tempo in panchina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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