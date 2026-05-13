Dal 14 maggio arriva nei cinema un nuovo thriller diretto da David Balda, distribuito da Mescalito Film. Il film si concentra sui meccanismi di controllo messi in atto da alcune élite sui cittadini. A supportare questa uscita, è stata resa disponibile una clip esclusiva che offre un’anteprima delle atmosfere e delle tematiche trattate nella pellicola. La produzione si presenta come un’ulteriore proposta nel panorama cinematografico di genere.

In uscita a partire dal 14 maggio con Mescalito Film l'intrigante thriller di David Balda che analizza i meccanismi di controllo esercitati dalle élite sui popoli, lo introduce una clip esclusiva. Appena 18enne, David Balda ha realizzato il lungometraggio Intruder. Intrigato dai meccanismi di controllo e manipolazione delle mosse, dopo anni arriva al cinema da domani 14 maggio, distribuito da Mescalito Film, il secondo lungometraggio del regista ceco, Manipulation. Introdotto da una clip esclusiva che parla di esoterismo e simbologie segrete, il thriller è una riflessione psicologica sul potere che presenta forti legami col Bel Paese visto che è stato girato tra Bologna e Ferrara a maggio 2023 grazie al sostegno dell'Emilia-Romagna Film Commission, coinvolgendo interpreti e maestranze locali.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Manipulation: clip esclusiva del thriller di David Balda, al cinema dal 14 maggio

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