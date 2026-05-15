Operazione Araba Fenice | 3 milioni di beni sequestrati al boss Giuliano

Nella recente operazione denominata Araba Fenice, sono stati sequestrati circa 3 milioni di euro di beni appartenenti a un noto boss. Le autorità hanno accertato che alcune aziende agricole sono state impiegate per il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Si indaga inoltre sui collegamenti tra il clan Giuliano e i vertici della mafia catanese, con specifici riferimenti alle reti di potere e alle strutture criminali che operano nella regione. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di queste relazioni.

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