Operazione Araba Fenice | 3 milioni di beni sequestrati al boss Giuliano

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella recente operazione denominata Araba Fenice, sono stati sequestrati circa 3 milioni di euro di beni appartenenti a un noto boss. Le autorità hanno accertato che alcune aziende agricole sono state impiegate per il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Si indaga inoltre sui collegamenti tra il clan Giuliano e i vertici della mafia catanese, con specifici riferimenti alle reti di potere e alle strutture criminali che operano nella regione. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di queste relazioni.

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? Domande chiave Come sono state utilizzate le aziende agricole per riciclare i proventi? Quali legami uniscono il clan Giuliano ai vertici della mafia catanese? Come verranno riutilizzati i 15 immobili sequestrati alle organizzazioni criminali? Perché il controllo del settore agricolo era fondamentale per il boss??? In Breve Sequestrate 15 proprietà tra fabbricati e terreni tra Portopalo e Pachino. Il clan Giuliano era storicamente legato alla cosca dei Cappello. Giuliano era già stato condanna . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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