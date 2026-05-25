Un evento in Calabria ha premiato opere che combinano poesia, cultura mediterranea e tecnologia, con un focus sulla rinascita attraverso l’arte. La cerimonia ha coinvolto autori e artisti che hanno presentato lavori ispirati alla Magna Grecia e all’intelligenza artificiale. Il premio “Araba Fenice” si propone di promuovere scambi culturali e innovazione nel contesto mediterraneo, evidenziando il legame tra tradizione e modernità. La manifestazione si è svolta in un luogo simbolico della regione.

Dalla Calabria arriva una riflessione che intreccia cultura, identità mediterranea e rinascita attraverso la poesia. Nel corso di una lunga diretta, il Cavaliere Rino Rosario Logiacco, presidente dell’associazione culturale “La Fenice”, ha presentato la quarta edizione del Premio internazionale di poesia “Araba Fenice”, iniziativa che negli anni ha coinvolto autori provenienti non soltanto dall’Italia, ma anche dalla Grecia, dalla Germania e dall’Inghilterra. L’evento culturale, che si svolgerà a Melicucco, in provincia di Reggio Calabria, punta a valorizzare la scrittura poetica come espressione autentica dell’anima umana in un’epoca segnata dalle trasformazioni tecnologiche e digitali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tra poesia, Magna Grecia e intelligenza artificiale: il Premio “Araba Fenice” guarda al Mediterraneo

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