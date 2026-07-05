nuovo iper i cantieri al round finale

Notizia in breve

I lavori per il nuovo supermercato sono quasi terminati, con la struttura principale ormai visibile e pronta all’apertura. I cantieri sono in fase avanzata, e si può vedere chiaramente la struttura portante dell’edificio. Solo alcune vecchie strutture architettoniche, come tre archi ai margini del sito, ricordano il passato del luogo. La costruzione sembra ormai completa, in attesa dell’inaugurazione ufficiale.