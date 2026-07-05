Nuovo Iper I cantieri al round finale
I lavori per il nuovo supermercato sono quasi terminati, con la struttura principale ormai visibile e pronta all’apertura. I cantieri sono in fase avanzata, e si può vedere chiaramente la struttura portante dell’edificio. Solo alcune vecchie strutture architettoniche, come tre archi ai margini del sito, ricordano il passato del luogo. La costruzione sembra ormai completa, in attesa dell’inaugurazione ufficiale.
Lo scheletro del nuovo supermercato ormai in bella vista, l’apertura imminente. A ricordare il passato solo le tre strutture ad arco ai margini dell’area, "asta" finale delle vecchie porcilaie Galbani, per il resto completamente spianate, e di cui la Sovrintendenza ai Beni ambientali ha rigorosamente prescritto, in fase di progettazione, la conservazione. Mentre avanzano i lavori nel lotto centro dell’ex caseificio procedono a tutto spiano, fuori città, quelli sul lotto periferico delle porcilaie, seconda sezione dell’imponente piano di intervento capitanato da Officine Mak. Il cantiere è evidente a lato strada, dove svetta lo stabile del nuovo Iperal, di prossima apertura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Full Video: Building a New Life – Caring for the Baby, Tending Chickens & Finishing the New Kitchen
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