Morti in ambulanza Spadino e testimoni | chi mente? Sotto torchio amici e colleghi Procura pronta al round finale

A Forlì, si svolgono nuovi interrogatori legati a un caso di decessi avvenuti a bordo di un'ambulanza. Testimoni, amici e colleghi vengono ascoltati per confrontare le loro dichiarazioni e verificare eventuali contraddizioni. La Procura si prepara alla fase conclusiva delle indagini, puntando a chiarire la dinamica degli eventi e a individuare eventuali responsabilità.

Forlì, 23 aprile 2026 – Di nuovo sotto torchio. Per confrontare versioni, soppesare discrepanze. E per capire chi mente e chi no. I testimoni chiave del caso Spadino tornano dagli inquirenti. Ieri mattina in caserma, in corso Mazzini, i carabinieri hanno sentito i soci dell’agenzia funebre di Meldola amici di Luca Spada, 27 anni, accusato di omicidio volontario aggravato, ora in carcere per la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre 2025. Per altri cinque morti in ambulanza, quando c’era sempre lui lì al loro fianco nel retro dell’ambulanza della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro, Spadino resta comunque indagato,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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